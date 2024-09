I voli da e per l’aeroporto di Charleroi, in Belgio, sono cancellati anche oggi

Tutti i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Charleroi, in Belgio, sono stati cancellati anche per la giornata di venerdì, dopo che lo erano già stati giovedì. Il motivo è uno sciopero del personale aeroportuale convocato a sorpresa. Quello di Charleroi è il secondo aeroporto più trafficato del Belgio dopo quello di Bruxelles, si trova circa 60 chilometri a sud della città e serve principalmente compagnie low cost come Ryanair e Wizz Air. Lo sciopero coinvolge quasi tutto il personale dell’aeroporto, compreso quello addetto al check-in e al trasporto dei bagagli, ed è stato deciso per il peggioramento delle condizioni di lavoro, l’aumento di voli e passeggeri e la carenza di personale: tutti temi su cui, secondo il sindacato CNE, la direzione si rifiuta di prendere provvedimenti.