Uno dei profili ufficiali della Juventus su X ha subito un attacco informatico e ha pubblicato diverse cose in turco

Lunedì attorno alle 14:30 il profilo ufficiale in lingua inglese su X (Twitter) della squadra di calcio della Juventus ha pubblicato diversi post con informazioni palesemente false, alcuni dei quali in turco. Qualche minuto dopo l’account in italiano della squadra ha confermato che il profilo in inglese, che ha più di 3 milioni di follower, era stato «hackerato» e che la società stava cercando di risolvere il problema. Attorno alle 15 sull’account inglese è comparso un post che diceva in turco «ok, dai, è stato abbastanza».

Fra le informazioni false pubblicate dall’account in inglese della Juventus c’è stato l’acquisto da parte della squadra del calciatore turco del Real Madrid Arda Güler, a cui poi l’account stesso ha aggiunto in turco «dai, era uno scherzo»; e le dimissioni di Ali Koç, il presidente della squadra turca del Fenerbahçe. Non è ancora chiaro se la Juventus abbia effettivamente ripreso il controllo dell’account.