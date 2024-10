A Lamezia Terme per le forti piogge si è aperta una voragine su una strada statale: un’auto ci è caduta dentro

Lunedì mattina si è aperta improvvisamente una voragine di diversi metri lungo la strada statale 280 “dei Due Mari” a Lamezia Terme, in Calabria. Un’auto che stava passando in quel momento ci è caduta dentro, finendo per metà sott’acqua: i passeggeri sono stati soccorsi e sono illesi. La strada, che collega Catanzaro all’aeroporto di Lamezia Terme, è stata chiusa al km 3.

L’asfalto ha ceduto da entrambi i lati dello spartitraffico che divide le carreggiate. Il cedimento è stato provocato dalle forti piogge che dalla sera di domenica stanno colpendo la Calabria, in particolare nella provincia di Catanzaro, dove si sono registrati diversi smottamenti e molte strade sono state allagate.