Le prime pagine dei quotidiani di oggi titolano tutte o quasi sul conflitto tra governo e magistratura, in merito ai 12 migranti che erano stati portati nei centri italiani in Albania e poi liberati e riportati in Italia per ordine del tribunale di Roma. Un’altra notizia che trova spazio sui giornali nazionali è il drone che ha colpito la casa del primo ministro israeliano Netanyahu, a Cesarea. L’attacco aveva Netanyahu come obiettivo, ma lui non si trovava lì. I quotidiani sportivi parlano soprattutto della vittoria di Jannik Sinner al torneo di esibizione arabo Six Kings Slam, e delle vittorie Juventus e Milan in Serie A.