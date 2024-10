Jannik Sinner ha vinto il torneo di esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto il torneo di esibizione Six Kings Slam, che si è svolto a Riad, in Arabia Saudita. Sinner ha battuto Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3. Il torneo non aveva valore rispetto alla classifica ATP dei tennisti professionisti, in cui peraltro Sinner è primo, ma aveva il montepremi più alto della storia del tennis, messo a disposizione per attrarre i sei partecipanti, tra i tennisti più forti al mondo: oltre ai finalisti c’erano Novak Djokovic, Rafael Nadal, Holger Rune e Daniil Medvedev. Per quanto simbolica, per Sinner è stata la prima vittoria dell’anno in finale contro Alcaraz, che lo aveva battuto in tutti e tre i precedenti nel 2024.

Il vincitore del Six Kings Slam guadagna 5,5 milioni di euro, e solo per partecipare gli altri hanno ottenuto circa 1,4 milioni di euro. Il torneo fa parte dell’ampio piano di investimenti nello sport dell’Arabia Saudita, che secondo diversi commentatori serve più che altro a migliorare l’immagine del paese nel mondo (la pratica viene definita sportswashing).