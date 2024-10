Weekly Beasts

Gli animali più fotografati della settimana sono stati due panda gemelle, nate lo scorso agosto allo zoo di Berlino che mercoledì sono state mostrate per la prima volta ai visitatori: ora pesano due chili e mezzo e sono grandi come conigli, ma potete farvi un’idea concreta delle loro dimensioni guardando bene le foto di una di loro in questa raccolta. Poi ci sono cardellini, babbuini, gabbiani e una famiglia di elefanti trasferita in Kenya, per finire con un maestoso cervo shika e un asino durante l’aurora boreale.