Netflix aumenterà il costo degli abbonamenti in Italia e Spagna

Giovedì Netflix ha annunciato che aumenterà il costo degli abbonamenti in Italia e Spagna, anche se non ha ancora specificato di quanto. L’azienda aveva già aumentato le tariffe in Giappone, in alcuni paesi del Medio Oriente e dell’Africa, e aveva tolto il suo piano più economico in Stati Uniti e Francia; entro la fine dell’anno il piano più economico non sarà più disponibile nemmeno in Brasile.

Netflix lo ha detto in una lettera agli investitori con cui ha annunciato gli ultimi risultati finanziari: nel terzo trimestre del 2024 i nuovi abbonamenti al servizio di streaming sono stati 5,07 milioni, circa 500mila in più delle previsioni, per un totale di 282,7 milioni. L’azienda ha evidenziato però una crescita minore rispetto allo stesso periodo del 2023, quando ci furono 8,76 milioni di nuovi abbonati. Al contempo Netflix ha parlato di un aumento di ricavi del 15 per cento rispetto al terzo trimestre del 2023, che ha attribuito a iniziative come gli eventi dal vivo e l’apertura dei propri servizi al settore del gaming. Gli utili invece sono aumentati del 41 per cento.

