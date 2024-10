In Liguria le forti piogge stanno causando allagamenti e molti ritardi dei treni

In Liguria il forte maltempo sta provocando danni e disagi per il secondo giorno consecutivo. Sia il casello di Recco che quello di Chiavari, sulla rete autostradale tra Genova e La Spezia, sono stati chiusi perché allagati: quello di Recco è poi stato riaperto in giornata. Sulla linea ferroviaria tra Genova e La Spezia invece un fulmine ha danneggiato gli impianti: molti treni regionali e Intercity sono in forte ritardo, e altri ancora sono stati cancellati.

Altrove nella regione sono esondati il torrente Tuia, a Rapallo, il Recco a Recco e il Sori a Sori. La Protezione civile ha esteso l’allerta arancione (il secondo livello più grave) in quasi tutta la regione fino alla mattina di venerdì, e sta sorvegliando gli argini di vari altri fiumi e torrenti che rischiano di esondare: a Chiavari l’amministrazione comunale ha avvisato la popolazione di prepararsi a salire ai piani più alti degli edifici in caso esondi il fiume Entella. Il comune di Genova, invece, ha chiesto ai cittadini di allontanarsi dalle aree limitrofe ai torrenti.