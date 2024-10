In Liguria l’autostrada e la ferrovia fra Genova e Savona sono state chiuse temporaneamente a causa delle forti piogge

In Liguria ci sono stati allagamenti ed esondazioni di fiumi e torrenti in seguito alle forti piogge che ci sono state nella regione nelle ultime ore, e che secondo le previsioni domani si intensificheranno ulteriormente. L’autostrada A10 tra Varazze e Arenzano in direzione Genova e la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia sono state chiuse temporaneamente nel pomeriggio di mercoledì, causando diversi ritardi prima di riaprire. Anche all’aeroporto di Genova ci sono stati ritardi e disagi, ma non cancellazioni: due voli in arrivo sono stati dirottati uno verso Torino e l’altro verso Pisa.

La provincia più colpita è quella di Savona, e per domani la protezione civile ha emesso un’allerta arancione (il secondo livello più grave) che riguarderà buona parte delle province di Genova, Savona e La Spezia. Già oggi in buona parte della regione è in vigore l’allerta gialla (meno grave di quella arancione), che domani resterà valida solo per la zona corrispondente circa alla provincia di Imperia. Più di venti comuni fra cui Genova e l’intera provincia di La Spezia hanno annunciato la chiusura delle scuole per domani.

In provincia di Savona sono straripati il fiume Bormida a Ferrania, Altare e Cairo Montenotte e il torrente Maremola, tra Albenga e Tovo San Giacomo. L’acqua del torrente Letimbro ha superato i limiti di sicurezza in vari punti, tra cui la città di Savona, dove sono stati chiusi i ponti per ragioni di sicurezza. Inoltre a Celle Ligure una frana è caduta sulla via Aurelia e il sindaco ha chiesto che gli alunni non escano dalla scuola «fino a nuovo ordine».