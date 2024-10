A gennaio uscirà l’autobiografia di papa Francesco, la prima scritta da un pontefice in carica

Mercoledì alla Fiera del Libro di Francoforte la casa editrice Mondadori ha annunciato che nel gennaio del 2025 pubblicherà Spera, l’autobiografia scritta da papa Francesco. È la prima volta che un pontefice in carica ne scrive una: la stesura è cominciata nel marzo del 2019 con la collaborazione di Carlo Musso, direttore editoriale della sezione non-fiction delle case editrici Piemme e Sperling&Kupfer e fondatore del marchio indipendente Libreria Pienogiorno.

Il libro uscirà contemporaneamente in più di 80 paesi e in diverse lingue. Inizialmente il papa voleva che fosse pubblicato dopo la sua morte, ma l’uscita è stata anticipata al 2025 in occasione del Giubileo, l’anno santo che il papa convoca periodicamente dal 1300 e che inizierà a dicembre del 2024.

– Leggi anche: È iniziata la Fiera del Libro di Francoforte, di cui si discute da mesi