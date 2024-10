La Wayback Machine di Internet Archive è tornata online dopo aver subìto un attacco informatico la settimana scorsa

Lunedì vari servizi messi a disposizione dall’organizzazione non governativa Internet Archive, tra cui la sua celebre Wayback Machine, sono tornati consultabili dopo che un attacco informatico li avevi messi fuori uso il 9 ottobre.

Wayback Machine è la piattaforma su cui Internet Archive raccoglie milioni di siti e pagine web selezionate e archiviate nel tempo: scegliendo un sito internet qualsiasi è possibile vederlo mutare nel corso degli anni, ricostruendo in parte anche la storia di internet. Dopo l’attacco, in cui sono stati rubati dati come email e password di 31 milioni di account, il servizio è stato offline per qualche giorno per permettere al personale di Internet Archive di rafforzare la sicurezza informatica dei propri sistemi e ricostruire quanto accaduto. Adesso la piattaforma è tornata online «in modalità provvisoria e di sola lettura», come ha spiegato il fondatore di Internet Archive Brewster Kahle, «ma potrebbe richiedere ulteriore manutenzione, nel qual caso verrà nuovamente sospesa».