C’è stato un attacco armato in un’autostrada in Israele: una persona è stata uccisa e quattro sono state ferite

Martedì mattina c’è stato un attacco con armi da fuoco in Israele allo svincolo di Yavne, sulla Route 4, autostrada che corre lungo la costa del Mediterraneo, a nord della città di Ashdod: un uomo è stato ucciso e altre quattro persone sono state ferite, ma non gravemente. Uno dei feriti è un medico che era sceso dall’auto per aiutare i feriti ed è stato investito da un’altra macchina.

Al momento non ci sono informazioni sul responsabile della sparatoria, che è stato ucciso dalla polizia. Fonti della polizia hanno detto ai giornali israeliani che si sospetta possa esserci stato un secondo aggressore.