Ad Abano Terme, in provincia di Padova, 45 persone sono rimaste intossicate nell’incendio di un hotel

Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un incendio all’hotel Alexander di Abano Terme, in provincia di Padova, dove alloggiavano 275 persone: 45 sono rimaste intossicate dal fumo che ha invaso alcuni piani dell’albergo. Dalle prime ricostruzioni sembra che le fiamme siano divampate poco dopo la mezzanotte in un locale tecnico al secondo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e per soccorrere alcune persone rimaste nelle stanze, tra cui una famiglia di tre persone bloccata al sesto piano e fatta scendere con un’autoscala. In totale sono servite nove autobotti per spegnere le fiamme: le operazioni si sono concluse domenica mattina alle 7:30. Gli ospiti sono stati accolti in altri alberghi della zona.