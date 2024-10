Weekly Beasts

I country club sono caratterizzati da ampi spazi, necessari a una delle attività ricreative che più li caratterizza: il golf. Proprio per questo motivo ospitano spesso molti animali che finiscono in questa raccolta, fotografati nei boschi circostanti o più o meno vicino alle buche: la settimana scorsa c’era un alligatore durante un torneo di golf al country club di Jackson, in Mississippi, e questa settimana un altro alligatore è stato fotografato sempre lì, ma con un grosso pesce tra le fauci. Poi c’è un piccolo tordo a cui viene misurata una zampa; una scimmia che viene benedetta da un frate francescano, una volpe artica in una città islandese dal nome difficilmente pronunciabile e un gatto delle nevi. Ma anche un giovane individuo di grande scimmia leonina, un canguro arboricolo e un vombato.