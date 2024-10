Barack Obama ha qualcosa da dire ai maschi che non vogliono votare per Kamala Harris

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha tenuto il suo primo comizio per sostenere la candidatura della Democratica Kamala Harris alle elezioni presidenziali di novembre. Da Pittsburgh, in Pennsylvania, uno dei principali stati in bilico, Obama ha attaccato il candidato Repubblicano Donald Trump dicendo che «pensa solo a se stesso» e che è «un milionario di 78 anni che continua a lamentarsi».

Prima di arrivare al comizio, Obama si è fermato a sorpresa in una delle sedi di volontari e volontarie della campagna di Harris, per ringraziarli. E lì, facendo riferimento ad alcuni resoconti secondo i quali l’entusiasmo per la candidata dei Democratici si sarebbe affievolito e alcuni maschi afroamericani avrebbero deciso di non partecipare alle elezioni, si è rivolto direttamente agli uomini dicendo loro di non cercare scuse:

«In parte questo mi fa pensare, e mi sto rivolgendo direttamente agli uomini, che, beh, semplicemente non vi piace l’idea di avere una donna come presidente (…) State pensando di chiamarvi fuori o di sostenere qualcuno che ha un passato di denigrazione nei vostri confronti, perché pensate che sia un segno di forza, perché è questo che significherebbe essere un uomo? Sminuire le donne? Non è accettabile».

Dopodiché, durante il comizio, Obama ha detto che Harris è «una leader che ha trascorso la sua vita a combattere per le persone che hanno bisogno di una voce e di una possibilità» e ha aggiunto che «è preparata per il lavoro come qualsiasi altro candidato alla presidenza». Se Harris vincerà le elezioni diventerà la prima donna presidente degli Stati Uniti.

Harris è in difficoltà tra gli uomini, soprattutto giovani, che negli ultimi anni si sono spostati sempre più verso il Partito Repubblicano. Le donne invece sono più propense a votare per il Partito Democratico. Secondo l’ultimo sondaggio del New York Times/Siena Poll, il 56 per cento delle donne ha intenzione di votare per Harris, e il 53 per cento degli uomini per Trump.

Anche la crescente disaffezione dell’elettorato nero è un problema per Harris e il Partito Democratico. Storicamente i neri hanno votato in grande maggioranza per i Democratici, ma negli ultimi anni il Partito Repubblicano è riuscito ad aumentare i propri consensi (in modo comunque limitato, ma non irrilevante). In un recente sondaggio condotto dalla National Association for the Advancement of Colored People (NAACP, una delle prime e più importanti associazioni per i diritti civili negli Stati Uniti) tra persone nere, il 51 per cento ha detto che voterebbe Harris, e il 27 per cento Trump. Nel 2008, il 95 per cento degli elettori neri votò per Obama. Nel 2020, l’87 per cento votò per Biden.