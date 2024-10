Celebripost

Ci avviciniamo alle elezioni statunitensi (che il Post seguirà con una diretta video) e anche questa raccolta settimanale riflette in parte lo spirito da ultimo mese di campagna elettorale, che è quello che può riservare maggiori sorprese. C’è il miliardario Elon Musk che salta sul palco in cui Trump sta tenendo un comizio, a Butler, in Pennsylvania, dove il 13 luglio aveva subìto un attentato; c’è Julia Roberts a un evento in favore dei diritti riproduttivi delle donne e in sostegno di Kamala Harris; e poi l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la stessa Kamala Harris, prima di prendere un aereo. Ma anche cantanti come Chris Martin dei Coldplay, Billie Eilish, Snoop Dogg, Beyoncé e vari attori e attrici, non solo negli Stati Uniti ma a Zurigo e Londra, in cui sono ancora in corso i rispettivi festival del cinema.