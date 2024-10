I paesi dell’Unione Europea hanno trovato un accordo per il prestito di 35 miliardi di euro all’Ucraina

Il Consiglio dell’Unione Europea, l’organo composto da un rappresentante per ciascun paese membro dell’Unione, ha raggiunto un accordo per prestare fino a 35 miliardi di euro all’Ucraina. Il prestito era stato annunciato a settembre dalla presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen e prevede aiuti per sostenere il paese contro l’invasione russa, utilizzando gli interessi sui beni russi immobilizzati nelle banche europee a causa delle sanzioni imposte per via della guerra in corso.

Il piano approvato dal Consiglio rientra nell’ambito di un più ampio prestito da un massimo di 45 miliardi di euro che l’Unione e i paesi del G7 (le sette democrazie occidentali più influenti al mondo, Stati Uniti e Giappone compresi) avevano annunciato a metà giugno. Secondo i funzionari europei l’Unione Europea garantirà all’Ucraina massima flessibilità su come utilizzare i soldi del prestito: l’accordo comunque deve ancora essere ratificato dal Parlamento europeo, che detiene il potere legislativo assieme al Consiglio.

