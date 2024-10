Almeno cinque persone sono state ferite in un attacco armato nella città di Hadera, in Israele

Questa mattina c’è stato un attacco armato nella città di Hadera, nel centro di Israele. La Magen David Adom, la croce rossa israeliana, ha detto che i suoi operatori stanno curando cinque persone, tra cui due uomini di 50 e 70 anni feriti in modo grave. I media israeliani scrivono invece di sei persone colpite. La polizia sta trattando il caso come un attentato terroristico, anche se in un primo momento aveva escluso la possibilità che lo fosse.

Ci sono ancora poche informazioni, ma i giornali in Israele hanno scritto che l’assalitore era a bordo di una motocicletta e che ha usato un coltello per ferire i passanti. È stato poi fermato dagli agenti di polizia, che gli hanno sparato a una gamba, ed è stato portato in ospedale. La polizia dice che si chiama Ahmad Jabarin, ed è un uomo arabo-israeliano di 36 anni originario della città di Umm al-Fahm, che si trova nel distretto di Haifa, in Israele.