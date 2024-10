La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato che il Texas può ignorare le linee guida federali sull’aborto

Lunedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto una richiesta del dipartimento di Giustizia di annullare una discussa sentenza emessa lo scorso gennaio da un tribunale federale riguardante la legge del Texas sull’aborto. La sentenza in questione stabiliva che il governo federale non poteva obbligare il Texas ad applicare le linee guida federali sull’aborto all’interno dello stato, dove l’interruzione volontaria di gravidanza è illegale in quasi tutti i casi.

Le linee guida federali prevedono che un medico debba praticare un aborto se necessario a stabilizzare le condizioni di una paziente in situazioni di emergenza, anche negli stati in cui l’aborto è vietato: la sentenza del tribunale federale aveva stabilito, in sostanza, che queste linee guida federali impediscono illegittimamente agli stati di limitare l’accesso all’aborto. Il dipartimento di Giustizia aveva presentato un ricorso contro questa decisione, che la Corte Suprema statunitense ha respinto senza aggiungere dettagli.