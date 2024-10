Weekly Beasts

Nel Dartmoor, un altopiano nella contea inglese del Devon, è stato liberato nei boschi un gruppo di martore euroasiatiche, mammiferi imparentati con donnole e lontre, che mancavano da quei territori da 150 anni. Sono state trasportate dalla Scozia, fatte ambientare per tre giorni in recinti in cui venivano nutrite dai volontari locali e infine sono state liberate nella natura: sono otto femmine e sette maschi, con radiocollari per tracciarne gli spostamenti, e dovrebbero riportare l’equilibro naturale della fauna selvatica nel sud-ovest dell’Inghilterra. Una di loro fa parte della nostra raccolta settimanale insieme a cavalli sull’isola di Pasqua (con le grosse statue riconoscibili per le loro caratteristiche faccione a fare da sfondo), pellicani che aspettano diligentemente in fila che venga loro lanciato del pesce e la femmina di ippopotamo Fiona che sembra sorridere mentre una persona mostra su uno smartphone la fotografia della ormai celebre Moo Deng. Per finire con un dromedario e una lumaca, fotografati da molto vicino.