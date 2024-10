L’Ucraina ha accusato la Russia di aver ucciso sommariamente 16 prigionieri di guerra

Il procuratore generale dell’Ucraina Andriy Kostin ha detto che è stata avviata un’indagine sulla presunta esecuzione sommaria, cioè avvenuta senza un giusto processo, di 16 soldati ucraini catturati da soldati russi: se confermata, costituirebbe un crimine di guerra. Kostin l’ha definita il più grosso caso di cui si ha notizia di esecuzione di prigionieri di guerra sul fronte. Le uccisioni sarebbero avvenute vicino a Pokrovsk, nell’est dell’Ucraina. Il mese scorso l’Ucraina aveva detto che stava indagando sulla presunta uccisione di 73 prigionieri di guerra ucraini, e in passato aveva detto di aver documentato almeno 13mila crimini di guerra russi. La Russia ha sempre negato che i suoi soldati siano stati coinvolti in crimini di guerra in Ucraina.