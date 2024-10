Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha superato due mozioni di sfiducia in due settimane

Martedì il primo ministro canadese Justin Trudeau ha superato una mozione di sfiducia presentata in parlamento dal Partito Conservatore, il principale partito di opposizione: è la seconda in due settimane, e ne è già stata presentata una terza. Trudeau, del Partito Liberale (centrosinistra), è primo ministro da 9 anni, ma da parecchio tempo i suoi consensi sono in calo e dal 2019 non ha la maggioranza in parlamento. I sondaggi in vista delle elezioni parlamentari dell’anno prossimo indicano che i Conservatori hanno un notevole vantaggio sui Liberali, accusati di non aver gestito efficacemente la criminalità e l’aumento del costo della vita e delle case.

La mozione dei Conservatori ha ottenuto 121 voti a favore e 207 contrari. Non ha ottenuto il sostegno degli altri due partiti principali che non fanno parte del governo, il Nuovo Partito Democratico (più a sinistra dei Liberali, con cui fino a poco tempo era alleato) e il Bloc Québécois, il partito nazionalista di sinistra dei francofoni del Québec (che ha detto che presenterà a sua volta una mozione di sfiducia).