Una bomba statunitense risalente alla Seconda guerra mondiale è esplosa in una pista dell’aeroporto di Miyazaki, in Giappone

Mercoledì una bomba statunitense risalente alla Seconda guerra mondiale è esplosa vicino a una pista dell’aeroporto di Miyazaki, nella parte sudoccidentale del Giappone, causando la sospensione di più di 80 voli. Il ministero dei Trasporti giapponese ha fatto sapere che al momento dell’esplosione non c’erano aerei nelle vicinanze, e che nessuna persona è rimasta ferita. Non è chiaro cosa abbia causato la detonazione della bomba. L’aeroporto dovrebbe riprendere le attività giovedì mattina.

L’esplosione ha creato un cratere largo sette metri e profondo uno, ed è stata ripresa in un video girato da una scuola di aviazione non distante dall’aeroporto. L’aeroporto di Miyazaki fu aperto nel 1943 e durante la Seconda guerra mondiale fu usato anche dai kamikaze, i famosi piloti suicidi dell’esercito giapponese. Tuttora in Giappone il ritrovamento di bombe sganciate sul paese durante gli intensi bombardamenti statunitensi della Seconda guerra mondiale è relativamente frequente: nel 2023 ne sono state trovate 2.348.