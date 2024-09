Talk arriva a sud

Il prossimo 26 ottobre il Post terrà per la prima volta a Napoli un’edizione di Talk: le giornate di incontri con ospiti, abbonati e lettori con con cui portiamo il lavoro di informazione anche in occasioni pubbliche e dal vivo. È un’altra cosa nuova, dopo cinque anni in cui le condizioni pratiche necessarie a organizzare degli eventi si erano create solo in città del Centro e del Nord, e le premesse sono però ottime: saremo in una formidabile e accogliente città, e in un bellissimo posto, lo storico teatro Bellini. Grazie all’aiuto di Ferrarelle Società Benefit, che ha messo a disposizione il suo sostegno invitandoci a pensare insieme un progetto nella regione con cui ha i legami più forti.

Gli incontri di Talk a Napoli dureranno una giornata, dalle 10 alle 18 di sabato 26 ottobre. Ci saranno le persone del Post e ospiti da ascoltare: il direttore Luca Sofri, Francesco Costa, Daria Bignardi, Matteo Bordone, Giulia Balducci, Stefano Nazzi, Raffaella Silvestri, Francesco Pacifico, Luca Misculin, Laura Loguercio, Emanuele Menietti e Beatrice Mautino, Francesca Bianco, Amedeo Balbi e Gipi. E, come nelle altre occasioni di questi anni, ci saranno molte delle persone che il Post lo leggono e apprezzano, e che si sono in passato giustamente lamentate delle nostre mobilità limitate. Come per ogni cosa, ci serve un po’ di tempo per lavorare sulle richieste, ma poi arriviamo. E quando funzionano le facciamo crescere, con l’aiuto di tutti.

Sarà possibile acquistare i biglietti per Talk a Napoli dal 2 ottobre alle ore 15. Abbonate e abbonati avranno come sempre la possibilità di acquistare biglietti a un prezzo scontato e a loro sarà riservata la maggioranza dei posti. Maggiori informazioni sull’acquisto dei biglietti saranno inviate loro via mail prima dell’apertura delle vendite.

Il Teatro Bellini è uno storico teatro di Napoli, inaugurato nel 1864 come teatro d’opera ma che oggi non è più solo quello: è un centro culturale aperto, che offre una vasta proposta di attività che spaziano molto oltre le rappresentazioni teatrali. Le persone con difficoltà motorie possono scriverci ad abbonati@ilpost.it per avere informazioni sulle possibilità di accesso al teatro.

Questo è il programma della giornata

10.00 – I giornali, spiegati bene

con Luca Sofri e Francesco Costa

11.30 – Ogni prigione è un’isola

con Daria Bignardi e Raffaella Silvestri

12.15 – Novecento, il secolo scorso. L’ultimo numero di Cose spiegate bene, raccontato

Con Matteo Bordone, Giulia Balducci e Stefano Nazzi

14.00 – Lampedusa, 3 ottobre 2013

Con Luca Misculin, Stefano Nazzi e Laura Loguercio – sound design Stefano Tumiati

15.00 – Il cosmo in dieci lezioni

con Amedeo Balbi e Gipi

16.00 – Ci vuole una scienza live – Convivere, da sempre, con i Campi Flegrei

con Emanuele Menietti, Beatrice Mautino e Francesca Bianco

17.00 – L’America che ci gira intorno. Parliamo di elezioni senza parlare di elezioni

con Francesco Costa e Francesco Pacifico