È morto a 88 anni Kris Kristofferson, uno dei più noti cantanti country statunitensi

È morto a 88 anni Kris Kristofferson, uno dei più noti cantati country statunitensi oltre che attore molto stimato. Kristofferson è morto sabato nella sua casa alle Hawaii: l’annuncio è stato dato domenica dalla sua famiglia. Era nato in Texas nel 1936 e dopo una prima carriera militare si era trasferito a Nashville, in Tennessee, dove aveva cominciato a lavorare nel campo della musica. Il suo successo era iniziato quando Johnny Cash, all’epoca il più famoso cantante country statunitense, aveva deciso di registrare una canzone scritta da Kristofferson, “Sunday Mornin’ Comin’ Down”.

Nel 1970 uscì l’album Kristofferson. Tra le canzoni contenute nel disco c’era, in particolare, “Me & Bobby McGee” che fu poi interpretata da molti e molte cantanti, tra cui Janis Joplin (fu inclusa nel suo disco postumo Pearl, del 1971). Negli anni successivi Kristofferson ebbe gravi problemi di alcolismo, e la sua carriera musicale ebbe alti e bassi: lavorò con successo anche come attore, recitando in diversi film famosi tra cui I cancelli del cielo di Michael Cimino, Pat Garrett e Billy Kid di Sam Peckinpah e Alice non abita più qui di Martin Scorsese.