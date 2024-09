Weekly Beasts

Tra le foto di animali della settimana c’è l’incontro di una gazza con un drone, un rapace che guarda dritto in camera dopo aver predato un piccione, due orsi grizzly, un bovino in un campo allagato e altri al pascolo in Francia. Poi un piccolo pudu, mammifero della famiglia dei cervidi, nato da poco allo zoo di Varsavia: i pudu comuni misurano al massimo 85 cm di lunghezza e 38 cm d’altezza al garrese, per un peso di 10-15 chili, numeri che li rendono tra i più piccoli nella loro famiglia animale. Per finire con due tamandua meridionali (formichieri) e un cane che si sporge fuori dal finestrino dell’auto su cui viaggia.