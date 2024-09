Un tribunale di Hong Kong ha condannato due giornalisti a più di un anno di carcere per sedizione

Giovedì un tribunale di Hong Kong ha comunicato che pena dovranno scontare i primi due giornalisti condannati per atti di sedizione dal 1997 (quando Hong Kong è passato dal Regno Unito alla Cina) a oggi. Chung Pui-kuen, ex caporedattore del quotidiano pro-democrazia Stand News, è stato condannato a 21 mesi di carcere, mentre Patrick Lam Shiu-tung, ex caporedattore ad interim del giornale, a 14. La condanna riguarda 17 articoli pubblicati tra il luglio del 2020 e il dicembre del 2021, considerati dal tribunale critici contro il governo cinese e rischiosi per la sicurezza nazionale.

Dato che i due hanno già passato diversi mesi in carcere prima della condanna, Chung dovrà scontare altri nove mesi, mentre Lam avrebbe dovuuto scontare 21 giorni, ma è stato liberato per potersi sottoporre a cure per una grave malattia.