Camera e Senato hanno eletto i 4 consiglieri d’amministrazione della RAI di nomina parlamentare

Giovedì Camera e Senato hanno nominato i 4 componenti del consiglio di amministrazione (cda) della RAI che vengono scelti dal parlamento, due per ciascuna camera (altri due sono indicati dal governo e uno dall’assemblea dei dipendenti della RAI). La Camera ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale; il Senato Antonio Marano e Alessandro di Majo. Per garantire la pluralità, maggioranza e opposizione designano un consigliere ciascuno. Il Partito Democratico però aveva deciso di non partecipare alla votazione, come Azione e Italia Viva; a differenza di Movimento 5 Stelle (M5S) e Alleanza Verdi Sinistra (AVS). In ogni camera, quindi, la coalizione di centrodestra ha espresso un consigliere e l’altro è stato votato da M5S e AVS.

Frangi è una giornalista del Tg2, che ha lavorato brevemente per Fratelli d’Italia. Natale è stato portavoce dell’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, segretario del sindacato dei giornalisti RAI (USIGRAI) e presidente della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), il sindacato unitario dei giornalisti. Marano è stato direttore di RAI 2 e in precedenza deputato e sottosegretario alle Telecomunicazioni con la Lega Nord. Di Majo, avvocato, è stato invece riconfermato: dal 2021 faceva già parte del cda della RAI, su indicazione del Movimento 5 Stelle. Il mandato degli attuali dirigenti era scaduto a luglio, ma le nomine erano slittate a settembre per le divergenze tra i partiti del governo. Dal cda, che ha poteri relativamente limitati dal punto di vista operativo, dipende l’approvazione di molte altre nomine apicali.

