L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata in primo grado per evasione fiscale e riciclaggio

L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere dal tribunale di Milano con le accuse di evasione fiscale e riciclaggio. Il processo riguarda alcune operazioni commerciali risalenti al 2016 che secondo gli inquirenti potrebbero essere state attuate per riciclare denaro proveniente dall’evasione del fisco. Pivetti, assieme al pilota di rally Leo Isolani, avrebbe comprato e rivenduto la scuderia automobilistica Isolani Racing Team e, attraverso una società cinese, fatto la stessa cosa con tre Ferrari. Oltre alla condanna, il tribunale ha chiesto per Pivetti la confisca di quasi 3,5 milioni di euro, che erano già stati sequestrati due anni fa durante le indagini. Anche Isolani era imputato nel processo, ed è stato condannato a due anni di carcere.

Pivetti fu deputata fra il 1992 e il 2001 prima con la Lega e poi con un piccolo partito di centro, l’Unione Democratici per l’Europa (UDEUR). Fra il 1994 e il 1996 fu anche presidente della Camera dei deputati. Il processo per cui è stata condannata giovedì non è collegato a quello sull’importazione di mascherine durante l’emergenza coronavirus, che comincerà a novembre.