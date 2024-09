Da gennaio in Thailandia saranno legali i matrimoni omosessuali

Martedì il re della Thailandia ha promulgato la legge che legalizza i matrimoni omosessuali: la legge entrerà in vigore tra 120 giorni, quindi i primi matrimoni omosessuali nel paese potranno essere celebrati a partire dal gennaio del prossimo anno. La legge era stata approvata nei mesi scorsi dal parlamento thailandese, e definisce il matrimonio come unione di due individui, modificando la definizione attuale, che invece lo indica come l’unione di un uomo e di una donna. La Thailandia è diventata quindi il terzo paese in Asia, dopo Taiwan e Nepal, a consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e il primo nel sudest asiatico.

La legge garantirà alle coppie sposate omosessuali gli stessi diritti di quelle eterosessuali, ad esempio per quanto riguarda le adozioni, i benefici fiscali, l’accesso all’eredità e la possibilità di prendere decisioni mediche per il partner qualora fosse incapace di farlo autonomamente.