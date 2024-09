La Cina ha testato per la prima volta il lancio di un missile balistico intercontinentale nell’oceano Pacifico

La Cina ha detto di aver testato con successo il lancio di un missile balistico intercontinentale (ICBM), in grado di trasportare una testata nucleare a diverse migliaia di chilometri di distanza. Il missile, in base a quanto detto dall’esercito cinese, è caduto nell’oceano Pacifico alle 8:44 locali (le 2:44 italiane). È la prima volta che la Cina dice pubblicamente di aver testato un missile balistico intercontinentale (è possibile che lo abbia già fatto in passato all’interno dei suoi confini terrestri, e che non lo abbia però comunicato).

Il ministero della Difesa cinese ha detto che il lancio faceva parte di un piano di addestramento annuale e che il missile non era diretto «verso nessun paese o obiettivo». L’agenzia di stampa cinese Xinhua ha inoltre scritto che le autorità cinesi avrebbero avvisato i paesi limitrofi prima del lancio: al momento non ci sono stati commenti da parte dei governi di paesi vicini.