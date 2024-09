“Vermiglio” di Maura Delpero è il candidato italiano all’Oscar per il miglior film internazionale

Vermiglio di Maura Delpero è il film italiano scelto per essere candidato all’Oscar per il miglior film internazionale. La scelta è stata presa come ogni anno da una commissione dell’ANICA (l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) composta da giornalisti, produttori, distributori e addetti ai lavori che ha scelto Vermiglio con la seguente motivazione: «Per la sua capacità di raccontare l’Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali».

Il 17 dicembre i membri dell’Academy (l’associazione che assegna gli Oscar) sceglieranno prima una lista di 15 film, da cui poi ricaveranno la lista delle cinque nomination finali. Questa lista verrà annunciata il 17 gennaio del 2025. La cerimonia degli Oscar si terrà invece il 2 marzo 2025.

Alla Mostra del cinema di Venezia Vermiglio (una coproduzione italiana, francese e belga) ha ottenuto il Gran premio della giuria.