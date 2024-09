La tiratrice a segno sudcoreana Kim Ye-ji reciterà nel ruolo di un’assassina in una serie tv

L’atleta sudcoreana Kim Ye-ji, che alle Olimpiadi di Parigi aveva vinto la medaglia d’argento nella gara di pistola ad aria compressa da 10 metri, reciterà in una serie tv interpretando il ruolo di un’assassina. Di Kim Ye-ji si era parlato moltissimo durante le Olimpiadi per via del suo stile, che a molti e a molte aveva ricordato quello tipicamente associato ai protagonisti dei film d’azione: la giornalista di Sports Illustrated Kristen Wong aveva ad esempio definito Kim Ye-ji «una versione più cool e hardcore di John Wick», protagonista di una popolare serie di film con Keanu Reeves. Kim Ye-ji era poi diventata il soggetto di molti meme sui social media, e moltissimi utenti avevano ipotizzato per lei un futuro nel cinema. Al momento non si sa molto della serie in cui reciterà, tranne che è sudcoreana, si chiamerà Crush e che tra le altre attrici ci sarà l’ influencer indiana Anushka Sen.

