Che Talk è stato, a Faenza

Il 21 e il 22 settembre il Post è stato a Faenza con Talk, le giornate di incontri dal vivo che da sei anni organizza in città per incontrare lettrici e lettori e parlare un po’ di tutto. È stata una bella edizione di Talk, ma diversa dalle altre e con i pensieri spesso rivolti a chi anche era in difficoltà a causa dell’alluvione. Gli allagamenti in un vicino quartiere della città ci avevano costretti ad annullare la prima giornata di Talk, quella di venerdì, ma su invito del Comune erano state confermate quelle di sabato e domenica, con l’idea che non ci fosse ragione di aggiungere ai disagi delle persone che hanno dovuto lasciare le loro case anche quelli delle centinaia che avevano programmato viaggi e soggiorni per raggiungere Talk, né di sottrarre la loro presenza alle normali attività nel resto della città.

E quindi grazie ancora una volta alla città di Faenza per l’accoglienza anche in giorni difficili, grazie alle persone che sono venute e che ci sembra siano state contente e soddisfatte di essere venute, e doppiamente grazie a quelle che ci hanno scritto che sarebbero state invece ad aiutare dall’altra parte del Lamone. E di cui continueremo a parlare.