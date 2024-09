Oggi diversi programmi Rai non vanno in onda per uno sciopero generale dei dipendenti

Lunedì diversi programmi Rai non sono andati e non andranno in onda per via di uno sciopero indetto dai principali sindacati di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl e Snater) che rappresentano tutto il personale non giornalistico della società, ossia i dirigenti, gli impiegati, i tecnici e gli operai: in tutto circa 9.600 persone. Lo sciopero ha diverse motivazioni, ma la principale riguarda il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti Rai per il quadriennio dal 2023 al 2026, che ancora non è stato approvato.

A luglio i dipendenti avevano rifiutato la proposta di rinnovo del contratto che era stata presentata dall’azienda dopo che aveva raggiunto un accordo con i sindacati. In questi mesi non ne è stato trovato un altro. L’USIGRai, il sindacato che rappresenta i giornalisti della Rai, ha detto di sostenere lo sciopero, anche se non riguarda la sua categoria.

Per questo non sono andati e non andranno in onda molti programmi previsti per oggi sui tre principali canali Rai, specialmente quelli in diretta. Fra questi ci sono il Tg1 del mattino su Rai 1 e il Tg2 Italia Europa su Rai 2, ma anche Unomattina, I Fatti Vostri ed È sempre mezzogiorno!, condotto da Antonella Clerici. Al loro posto sono andate in onda principalmente repliche, dei loro programmi o di altri, come nel caso di Storie italiane, che è stato sostituito da una replica di Linea Verde.