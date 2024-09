È stato arrestato Lorenzo Carbone, l’uomo che ha confessato di avere ucciso la madre durante un’intervista televisiva

Lunedì sera è stato arrestato Lorenzo Carbone, un uomo di 50 anni della provincia di Modena che qualche ora prima aveva confessato di avere ucciso la madre durante una intervista con Pomeriggio 5, il talk show pomeridiano della tv Canale 5.

La madre di Carbone si chiamava Loretta Levrini e aveva 80 anni. Carbone e Levrini vivevano insieme a Fiorano Modenese, in provincia di Modena, in Emilia-Romagna. Levrini era stata trovata morta in casa sua domenica pomeriggio dalla figlia, sorella di Carbone. Fin dalle prime ore gli investigatori avevano ipotizzato che Levrini potesse essere stata uccisa, anche se non era ancora chiaro da chi.

Lunedì un gruppo di giornalisti di Pomeriggio 5 che si stava occupando del caso ha incontrato Carbone sotto casa sua e di Levrini. Dopo alcune domande molto incalzanti l’uomo ha confessato l’omicidio, aggiungendo fra le lacrime di non sapere perché lo avesse fatto. Il video dell’intervista è stato subito ripreso da diversi giornali ed è circolato moltissimo sui social network. L’intervista si è conclusa con i giornalisti che chiamano i carabinieri per avvisarli della confessione di Carbone.