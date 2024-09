Donald Trump ha detto che non parteciperà ad altri dibattiti televisivi prima delle presidenziali a novembre

Durante un comizio a Wilmington, in North Carolina, l’ex presidente degli Stati Uniti e candidato dei Repubblicani alle presidenziali di novembre Donald Trump ha detto che non parteciperà ad altri dibattiti televisivi prima delle elezioni. Sostenendo che sia «troppo tardi», perché le elezioni sono già cominciate, ha quindi rifiutato l’invito della televisione statunitense CNN a un secondo dibattito televisivo il 23 ottobre con la vicepresidente e candidata dei Democratici Kamala Harris, che invece lo aveva accettato. In Virginia, Minnesota e South Dakota gli elettori possono già votare, mentre in Wisconsin e in North Carolina sono partite le schede dirette a chi intende votare per posta.

Durante il comizio Trump ha detto di aver vinto il confronto con Harris nel dibattito del 10 settembre: una tesi che continua a ribadire da allora, ma che non è sostenuta dalla maggior parte dei commentatori, nemmeno quelli di orientamento conservatore. «Le votazioni sono già cominciate», ha aggiunto Trump, accusando Harris di volere un secondo dibattito «perché sta perdendo pesantemente». Tramite il suo comitato elettorale Harris ha fatto sapere che, proprio perché dice di aver vinto il primo, Trump dovrebbe accettare l’invito a un secondo dibattito.

«Sarebbe senza precedenti nella storia moderna un solo dibattito sulle elezioni generali», ha detto Jen O’Malley Dillon, presidente del comitato di Harris. Per Trump un altro dibattito sarebbe il terzo, dopo quello di giugno con il presidente statunitense Joe Biden, visto da 51 milioni di persone, e quello con Harris, visto da 67 milioni di persone. La CNN aveva detto che il secondo eventuale dibattito tra Trump e Harris avrebbe avuto lo stesso formato di quello trasmesso a giugno, che aveva poi portato al ritiro della candidatura di Biden.

