Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi trova spazio una discussione in corso nel governo sulla proposta di rendere obbligatoria, quantomeno per le imprese, l’assicurazione contro i disastri naturali. All’interno della maggioranza, secondo diversi giornali, le posizioni sono varie: la Lega sarebbe contraria. Un’altra notizia riportata in prima pagina da diversi quotidiani è l’indagine della procura di Roma su Maria Rosaria Boccia, accusata di lesioni e violazione della privacy nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.