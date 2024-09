Il pilota inglese della McLaren Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1, che si è svolto domenica sul circuito cittadino di Marina Bay. Max Verstappen, pilota olandese della Red Bull e campione del mondo in carica, è arrivato secondo davanti all’altra McLaren, guidata dall’australiano Oscar Piastri.

Le Ferrari sono arrivate quinta e settima, rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. I due piloti inglesi della Mercedes sono arrivati in quarta posizione, con George Russell, e in quinta, con Lewis Hamilton.

Non è stata una gara particolarmente avvincente. Norris l’ha vinta con oltre venti secondi di vantaggio su Verstappen: un margine molto ampio, da molti considerato una conferma dei progressi recenti della McLaren. Ciononostante ha corso un rischio notevole di fare un incidente e non finire la corsa in due diverse occasioni, in cui ha toccato le barriere con una delle ruote della sua macchina.

Nella classifica generale Verstappen resta primo, con un vantaggio di 52 punti su Norris, secondo, che ha finora vinto in totale tre gare. Nella classifica dei costruttori la McLaren ha incrementato il suo vantaggio, ora di 41 punti, sulla Red Bull.

