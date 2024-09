La notizia in apertura delle prime pagine di oggi su diversi quotidiani è l’attacco di Israele a Beirut, la capitale del Libano, che ha causato almeno 14 morti e 66 feriti in un quartiere della città con una forte presenza di Hezbollah. Repubblica ha in apertura l’arresto della donna accusata dell’omicidio di almeno uno dei suoi due figli neonati sepolti in giardino a Traversetolo, in provincia di Parma. Un’altra notizia che si trova su diverse prime pagine è lo scontro tra il governo e la regione Emilia-Romagna in merito alla gestione dei fondi e dei cantieri per la messa in sicurezza del territorio nelle zone alluvionate.