Quattro persone sono morte in un grave incidente stradale in provincia di Foggia

Venerdì attorno alle 19 c’è stato un grave incidente sulla statale 693, la strada a scorrimento veloce del Gargano, che collega San Nicandro Gargano e San Severo, in provincia di Foggia, nel nord della Puglia: quattro persone sono morte e una è stata portata in ospedale in condizioni gravi. Secondo le prime informazioni l’incidente ha coinvolto due automobili che si sarebbero scontrate frontalmente vicino a un’area di servizio. La circolazione sulla statale è stata bloccata tra le uscite di San Nicandro Garganico e San Nazario/ Apricena.