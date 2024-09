Il dissing tra Fedez e Tony Effe spiegato

Da qualche giorno, specialmente sui social media ma anche sui giornali e in televisione, si parla molto di un dissing in corso fra Fedez e Tony Effe, due rapper molto ascoltati in Italia e che fino a qualche mese fa erano in buoni rapporti. Col termine “dissing” ci si riferisce a canzoni scritte appositamente per insultarsi e prendersi in giro in rima: è una pratica storica dell’hip hop, ancora molto presente soprattutto tra rapper meno conosciuti, ma che occasionalmente può coinvolgere anche artisti più celebri.

Spesso i dissing, specialmente se fra due persone famose, finiscono per essere molto seguiti e commentati sia dai fan che dal pubblico generalista e possono essere anche un buon momento per farsi pubblicità, come sta senza dubbio succedendo in questi giorni con Fedez e Tony Effe. Finora i due hanno fatto uscire in tutto tre canzoni, le cosiddette “diss track”, e nelle ultime ore si sta parlando in particolare dell’ultima di Tony Effe, chiamato “Chiara”, che è uscita giovedì sera e ha raggiunto in poche ore milioni di visualizzazioni.

Il cantante attacca Fedez andando molto sul personale, riferendosi tra le altre cose ai suoi figli, alle sue preferenze sessuali e alle ragioni per cui è finito il suo matrimonio con l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni. Fino a poco tempo fa i due erano buoni amici e avevano iniziato a battibeccare da qualche mese, motivo per cui il dissing era inizialmente stato percepito da molti più come un modo di far parlare di sé e farsi pubblicità, con successo. Le canzoni hanno raggiunto in poco tempo milioni di visualizzazioni su YouTube e fin da subito, tra l’altro, sono stati coinvolti due marchi di bevande, ossia Red Bull e Boem, di cui Fedez è uno dei fondatori.

Federico Lucia (Fedez) e Nicolò Rapisarda (Tony Effe) si conoscono da anni, fin da quando Tony faceva parte della Dark Polo Gang, un gruppo musicale in attività dal 2014 al 2021, considerato fra i fondatori della musica trap italiana.

Non è chiaro se la situazione sia cambiata a partire da un avvenimento specifico ma pubblicamente tutto è iniziato a maggio, quando Tony durante un’intervista a Radio 105 aveva detto che Fedez gli aveva proposto di collaborare a una nuova canzone e lui aveva rifiutato. Fedez aveva detto in un’altra intervista che era stata una proposta informale e che Tony aveva ingigantito la cosa.

Il dissing vero e proprio però è iniziato la scorsa settimana, quando Fedez ha fatto uscire “Di Caprio”, una canzone in collaborazione con il giovane rapper Niky Savage, la cui estetica ricorda quella di Tony Effe. Lo stesso Tony aveva fatto questa associazione ad aprile durante un’intervista con Esse Magazine, in cui aveva parlato, senza nominarlo esplicitamente, di un rapper della nuova generazione che sembrava «proprio [lui] nel 2018». La canzone conteneva già una frecciatina a Tony Effe, che in un’occasione aveva detto di sé di assomigliare a Leonardo DiCaprio.

Martedì è poi uscito il brano di Tony Effe per 64 Bars, un format video molto famoso dell’azienda Red Bull in cui un rapper e un produttore musicale vengono fatti collaborare a una canzone che dura 64 barre, ossia 64 “versi”. Nel brano Tony Effe attacca prima Niky Savage e poi accusa Fedez di aver scelto la sua «brutta copia» per il brano a cui lui si era rifiutato di collaborare. Dice anche che la bevanda creata da Fedez, Boem, gli fa schifo, che Fedez «[fa] beneficienza ma [rimane] un viscido» e che «la Chiara dice che mi adora», un riferimento diretto a Ferragni: negli scorsi mesi si vociferava che i due si stessero frequentando, dopo che lei si era separata da Fedez, ma la cosa non era mai stata confermata. Il brano, come anche quelli che verranno dopo, contiene varie battute sessiste e omofobe tipiche dell’immaginario rap e in particolare dei dissing.

Il primo a far uscire un brano di risposta è stato Niky Savage, ma il dissing fra i due è finito lì perché Tony Effe gli ha risposto con una storia su Instagram, dicendogli che aveva sprecato la sua occasione.

Mercoledì Fedez ha però fatto uscire una nuova canzone contro Tony Effe, chiamata “L’infanzia difficile di un benestante”, in riferimento al fatto che a differenza di molti altri rapper cresciuti in contesti difficili e nelle case popolari, lui viene da una famiglia borghese ed è cresciuto a Roma centro. Nel brano, che ricalca lo stile dei dissing tradizionali ed è stato generalmente apprezzato dal pubblico, Fedez definisce Tony un razzista e e un «craccomane» (cioè uno che si fa di crack), che non sa parlare. Sembra confermare il fatto che lui e Chiara si sentissero nel verso «scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, io quelli come te li chiamo infami». Nel video di Fedez è presente anche Taylor Mega, un’influencer che è considerata l’ex fidanzata più importante di Tony Effe.

In alcuni versi Fedez parla della sua bevanda, che nel video viene anche inquadrata a lungo, con il logo ben in vista. Era piuttosto prevedibile che questo accadesse dato che Tony l’aveva citata nel suo pezzo per Red Bull ed è usanza nei dissing rispondere a ogni offesa dello sfidante, ma dimostra come spesso ormai questi momenti vengano utilizzati anche come un modo per farsi pubblicità, nonostante in passato questa cosa sarebbe stata giudicata molto negativamente anche dal pubblico.

Tony ha detto che la sua canzone in risposta, “Chiara”, sarebbe uscita sabato, ma poi l’ha pubblicata già giovedì: a livello di stile è molto più simile a una vera e propria canzone di Tony Effe, ma è molto diversa da una classica “diss track”, che spesso non ha ritornello, ha un ritmo molto serrato e le barre sono cantate in tono arrabbiato. Accenna a una presunta bisessualità di Fedez e lo accusa di aver lasciato la moglie nel momento in cui lei aveva più bisogno di lui, ossia durante il cosiddetto “caso Balocco”. Dice inoltre che Fedez ha avuto i suoi figli «solo per postarli», in riferimento al fatto che Ferragni e Fedez, prima di separarsi, pubblicavano molto spesso foto dei loro figli sui social.

La canzone inoltre contiene un audio con la voce modificata in cui viene detto che Fedez avrebbe cercato di «comprarsi gli streaming», ossia aumentare i suoi ascolti sulle piattaforme musicali come Spotify con degli ascolti falsi. Diverse persone hanno provato a riportare la voce al suo tono originale usando dei programmi di mixing, e sui social circola l’ipotesi che sia di Ferragni. Altri hanno detto che Tony avrebbe pubblicato online solo per pochi minuti una prima versione della canzone in cui l’audio non era modificato e in cui si sentiva chiaramente la sua voce.

Nonostante la canzone sia piaciuta, la scelta di chiamare in causa i figli di Fedez non è stata molto apprezzata dal pubblico più generalista e da Ferragni, che ha pubblicato una storia su Instagram in cui chiede di lasciarli in pace. Anche Fedez ha risposto al brano con una storia su Instagram dicendo che i figli sarebbero dovuti rimanere fuori dal dissing, e per ora non ha pubblicato nient’altro.