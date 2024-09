Celebripost

Nei giorni scorsi diverse facce note erano a Milano per la settimana della moda: c’erano, tra gli altri, la direttrice di Vogue America Anna Wintour, David Beckham, Harry Styles e ovviamente top model come Mariacarla Boscono ed Eva Herzigova. Nella notte tra domenica e lunedì ci sono state anche le premiazioni degli Emmy, i riconoscimenti più importanti dedicati alla tv americana, e qui trovate Lamorne Morris, di Fargo, e Liza Colón-Zayas e Ebon Moss-Bachrach di The Bear, con i premi che hanno vinto. E poi politici in momenti più o meno istituzionali; Jannik Sinner con le mascotte delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e attori e attrici vari, da Demi Moore a Scarlett Johansson, da George Clooney ad Adam Brody.