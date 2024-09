Una persona è stata uccisa in un attacco con coltello a Rotterdam, nei Paesi Bassi

Giovedì notte a Rotterdam, importante città portuale dei Paesi Bassi, un uomo ha ucciso con un coltello una persona e ne ha ferita gravemente un’altra, prima di essere fermato da un passante e in seguito dalla polizia. L’attacco con coltello è avvenuto nei pressi del ponte Erasmo, considerato uno dei simboli della città e che collega il centro storico con una vecchia zona del porto.

La polizia sta indagando sull’autore dell’attacco e per ora non ha fornito informazioni. Stando alle testimonianze raccolte dal giornale nederlandese De Telegraaf, l’uomo avrebbe usato due coltelli e avrebbe urlato più volte la frase in arabo “Allahu akbar”, cioè “Dio è il più grande”. L’autore dell’attacco è stato bloccato prima che potesse ferire altre persone da un istruttore sportivo che stava passando nella zona. È riuscito a immobilizzarlo e a togliergli di mano i coltelli, lanciandoli a distanza.

Oltre all’attacco nei pressi del ponte, la polizia sta anche indagando su altre due persone che potrebbero essere state ferite in precedenza dall’uomo poi fermato nella notte.