L’amministratore delegato di Nike John Donahoe si dimetterà

John Donahoe, amministratore delegato dell’azienda di abbigliamento sportivo Nike, si dimetterà il 13 ottobre. Sarà sostituito da Elliott Hill, un ex dirigente con oltre trent’anni di carriera in Nike. Donahoe, che era stato amministratore delegato di diverse società fra cui Ebay, era diventato amministratore delegato di Nike nel 2020. Negli ultimi quattro anni ha dovuto gestire i problemi causati dalla pandemia di Covid-19 e difficoltà commerciali e finanziarie per l’azienda. Elliott è molto stimato nell’azienda ed era già stato considerato un possibile nuovo amministratore delegato dopo le dimissioni del predecessore di Donahoe nel 2020, Mark Parker, ma poco dopo aveva lasciato Nike. Il suo ritorno dopo quattro anni e la sua nomina sono stati accolti positivamente da molti dipendenti e dagli investitori.

