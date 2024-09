In Portogallo la polizia ha arrestato 14 persone sospettate di aver appiccato alcuni dei vasti incendi in corso nel paese

Giovedì la polizia portoghese ha detto di aver arrestato in tutto 14 persone sospettate di aver appiccato alcuni dei vasti incendi divampati in Portogallo nel fine settimana e continuati in questi giorni. Al momento gli incendi attivi sono 94 e si sono sviluppati principalmente nel centro e nel nord del paese: almeno 7 persone sono morte e il fuoco ha distrutto case, fabbriche e centinaia di chilometri quadrati di bosco.

La polizia sospetta che si tratti in gran parte di incendi dolosi dato che molti erano iniziati più o meno contemporaneamente ma in luoghi diversi. Nel fine settimana le temperature avevano poi superato i 30 gradi e lunedì il forte vento aveva facilitato la diffusione degli incendi. Era previsto che la situazione si stabilizzasse mercoledì. Giovedì pomeriggio però la Protezione civile portoghese ha detto che la situazione sarà ancora «complessa» per almeno ancora 12 ore e che la pioggia potrebbe causare frane che, oltre a essere pericolose, rallenterebbero anche le operazioni di contenimento dei vigili del fuoco.