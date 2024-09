Un aggiornamento su Talk a Faenza

Il Comune di Faenza ci ha invitati a cancellare gli incontri di Talk di venerdì, perché malgrado i problemi di Faenza siano stati più contenuti rispetto alla alluvione passata, gli interventi necessari nella parte meridionale della città ritarderanno l’allestimento e la preparazione degli spazi di Faventia Sales.

Il programma di Talk di sabato e domenica è invece confermato, assieme alla riapertura di scuole, attività, e altri eventi pubblici: le condizioni ci sono, e il Comune ritiene non ci sia ragione di aggiungere ai disagi delle persone che hanno dovuto lasciare le loro case anche quelli delle centinaia che hanno programmato viaggi e soggiorni per raggiungere Talk. Nè di aggravare le sofferenze della comunità rinunciando al ripristino delle attività previste.

Ci scusiamo della riduzione del programma ma quello che è successo non è affrontabile in modo indolore, e siamo contenti che le complicazioni siano state contenute: con un pensiero a chi è in difficoltà a Faenza, pensiero che percorrerà lo svolgimento di Talk durante tutto il weekend.

Sono quindi cancellati gli incontri del pomeriggio di venerdì, per cui era previsto l’ingresso gratuito, ed è cancellata la serata con Washington prevista per venerdì sera al Teatro Masini. Chi aveva acquistato un biglietto per la serata di venerdì riceverà un rimborso e maggiori dettagli attraverso la piattaforma con cui gestiamo la vendita dei biglietti.

Sono invece confermati tutti gli incontri di sabato e domenica, compresa la serata a teatro sabato sera. Grazie, e a presto con chi ci sarà.