Martedì c’è stato un attacco terroristico nella capitale del Mali, Bamako, il primo dal 2015

Martedì a Bamako, capitale del Mali, alcuni siti militari sono stati colpiti in un attacco terroristico, rivendicato da un gruppo estremista affiliato ad al Qaida. L’attacco è stato compiuto in una scuola di addestramento militare vicino all’aeroporto di Bamako e sono stati uccisi alcuni militari, ma non ne è stato specificato il numero. Le autorità del paese hanno detto che la situazione è ora sotto controllo, e che almeno 15 persone sono state arrestate. È il primo attentato terroristico nella capitale dal 2015: nonostante nel paese da anni ci siano attacchi da parte di gruppi islamisti radicali, sono sempre concentrati nel nord o nel centro del paese, mentre quasi mai a Bamako, che si trova nel sud-ovest.