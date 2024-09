Un attacco con droni dell’Ucraina ha causato una grande esplosione a Toropets, nella Russia occidentale

Nella notte tra martedì e mercoledì dei droni dell’Ucraina hanno attaccato un grande deposito di armi e munizioni a Toropets, nella regione russa di Tver, nell’ovest del paese: online sono circolate molte foto e video dell’esplosione che ne è derivata.

Secondo i servizi segreti ucraini, il deposito conteneva missili balistici, missili antiaerei, munizioni e bombe guidate KAB. Secondo la Rossiyskaya Gazeta, giornale vicino al governo russo, il magazzino di Toropets era stato costruito nel 2015 per contenere missili, munizioni ed esplosivi, e aveva spazio per ospitare fino a 200 militari. Non è ancora chiaro se nell’esplosione sia morto qualcuno.

Il governatore della regione di Tver, Igor Rudenya, ha confermato che a Toropets si è sviluppato un incendio in seguito all’attacco dei droni, ma ha detto che la situazione è «sotto controllo». Ciononostante, sono state evacuate le zone della città vicine all’esplosione.