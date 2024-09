La senatrice Mariastella Gelmini ha lasciato Azione

Martedì la senatrice Mariastella Gelmini ha comunicato di aver lasciato Azione, partito in cui era entrata nel luglio del 2022. L’annuncio è avvenuto dopo un incontro con Carlo Calenda, il leader di Azione. Gelmini era entrata nel partito nel luglio del 2022, due mesi prima delle elezioni politiche, dopo aver fatto a lungo parte di Forza Italia. Tra le ragioni date dalla senatrice per l’uscita c’è la decisione di Azione di «entrare nel campo largo», cioè nell’alleanza di centrosinistra guidata dal Partito Democratico che include il Movimento 5 Stelle, nelle tre regioni dove si vota in autunno (Liguria, Emilia-Romagna, Umbria). Per ora non è chiaro se Gelmini entrerà in un altro gruppo parlamentare o se andrà nel gruppo misto.

Gelmini era stata ministra dell’Istruzione tra il 2008 e il 2011, nell’ultimo governo guidato da Silvio Berlusconi, e più recentemente era stata ministra per gli Affari regionali e le Autonomie nel governo di Mario Draghi (2021-2022): aveva lasciato Forza Italia quando il partito aveva deciso di non votare la fiducia a Draghi, nell’estate del 2022. Dall’ottobre dello stesso anno Gelmini era anche vice segretaria di Azione. Lunedì anche un altro parlamentare di Azione, il deputato Enrico Costa, aveva deciso di lasciare il partito, per aderire a Forza Italia (partito di cui Costa aveva fatto parte fino al 2013).